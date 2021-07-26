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В Великобритании и Ирландии более 250 человек из скаутского движения осуждены за насилие над детьми
Более 250 человек в Великобритании и Ирландии осуждены за сексуальное насилие над детьми. Все они в 1950-х годах занимали ответственные должности в скаутском движении. Обвинительные приговоры были вынесены за изнасилование, нападение, хранение, создание и распространение непристойных изображений.
Хотя большинство дел относится к 1950-м годам, некоторые инциденты датируются более поздними сроками (в том числе 2020-м). Независимое расследование проводила Служба разглашения данных о судимости и запрета на занятие должностей в Англии и Уэльсе на основе анализа документов за 2017-2020 годы.