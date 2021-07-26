В Великобритании и Ирландии более 250 человек из скаутского движения осуждены за насилие над детьми

Более 250 человек в Великобритании и Ирландии осуждены за сексуальное насилие над детьми. Все они в 1950-х годах занимали ответственные должности в скаутском движении. Обвинительные приговоры были вынесены за изнасилование, нападение, хранение, создание и распространение непристойных изображений.