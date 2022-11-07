В Великобритании из-за энергокризиса отменили рождественскую подсветку и другие праздничные мероприятия

Британцы готовятся встретить Рождество в темноте. Из-за резкого роста цен на электроэнергию по всей стране отменили рождественскую подсветку и другие праздничные мероприятия. Об этом сообщает газета Сан.

На ярмарки и световые шоу у многих городов попросту нет средств. Рост стоимости жизни не даст сотням тысяч семей отпраздновать как следует.

К слову, в этом году фонари на лондонской Оксфорд-стрит будут гореть в сокращенном режиме: "не круглосуточно, как обычно, а только с 15:00 до 11-ти утра" - отмечают авторы публикации.