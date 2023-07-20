В Великобритании из-за забастовок было отменено почти 700 тысяч приемов у врача

Британские врачи начали крупнейшую за десятилетие забастовку, которая грозит еще сильнее осложнить положение в Национальной службе здравоохранения. Продлится стачка не менее двух суток. Основное требование врачей сводится к увеличению окладов на 35 %.

Именно столько они потеряли за последние 15 лет - заявляют в профсоюзе. За 8 месяцев в Великобритании из-за забастовок медиков было отменено почти 700 тысяч врачебных приемов!