В Великобритании из-за забастовок было отменено почти 700 тысяч приемов у врача
Британские врачи начали крупнейшую за десятилетие забастовку, которая грозит еще сильнее осложнить положение в Национальной службе здравоохранения. Продлится стачка не менее двух суток. Основное требование врачей сводится к увеличению окладов на 35 %.
Именно столько они потеряли за последние 15 лет - заявляют в профсоюзе. За 8 месяцев в Великобритании из-за забастовок медиков было отменено почти 700 тысяч врачебных приемов!
На трудовую эксплуатацию жалуются и украинские беженки. Они сообщили британской газете Byline Times , что местные клининговые компании не выплатили им зарплаты, рестораны принимали их для неоплачиваемых стажерских смен, а затем не выходили на связь. "В Британии у нас нет никаких прав и привилегий. Мы вообще ничто", - приводит слова украинки издание.