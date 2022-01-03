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В Великобритании катастрофически снизился уровень жизни
В Британии заявили о катастрофическом снижении уровня жизни - об этом свидетельствуют данные независимого аналитического центра Resolution Foundation. Как выяснили эксперты, британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное соцстрахование.
Ожидается, что предельная цена на топливо в стране поднимется на 500 фунтов стерлингов за год, а банкротство энергетических компаний добавит еще 100 фунтов стерлингов к платежкам потребителей. Кроме того, с апреля увеличатся взносы на нацстраховку. По данным Управления национальной статистики, в ноябре индекс потребительских ценвырос до 5,1 процента. Это самый большой рост за десять лет. При этом средняя заработная плата увеличится лишь на 0,1 процента.
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