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В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве младенцев

В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве 8 младенцев. Полиция графства Чешир предъявила обвинения Люси Летби. Она работала в неонатальном отделении одной из больниц. Медсестра в очередной раз арестована. Правда, ее уже дважды отпускали под залог. Ожидается, что сегодня обвинения против медработника будут выдвинуты судом. Случаи смерти младенцев в больнице в 2015 году привлекли внимание полиции из-за высоких показателей смертности среди новорожденных. Помогавшие расследованию врачи обнаружили тогда на телах погибших младенцев нехарактерные травмы.

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