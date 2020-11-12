В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве младенцев

В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве 8 младенцев. Полиция графства Чешир предъявила обвинения Люси Летби. Она работала в неонатальном отделении одной из больниц. Медсестра в очередной раз арестована. Правда, ее уже дважды отпускали под залог. Ожидается, что сегодня обвинения против медработника будут выдвинуты судом. Случаи смерти младенцев в больнице в 2015 году привлекли внимание полиции из-за высоких показателей смертности среди новорожденных. Помогавшие расследованию врачи обнаружили тогда на телах погибших младенцев нехарактерные травмы.