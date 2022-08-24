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В Великобритании могут закрыть 70 % пабов и применить ядерное оружие - что вероятнее?

Тучи энергокризиса сгущаются над Великобританией. Стране предрекли закрытие более 70 % пабов из-за цен на свет. Более 35 % операторов баров пожаловались, что их расходы на коммунальные услуги выросли в два раза, а 30 % из них заявили о трехкратном увеличении, информирует "Гардиан". Ранее сообщалось, что ценовой порог на газ и электричество в Британии с 1 апреля вырос на 54 %.

А в это время глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьера, сделала безумное заявление. При необходимости она будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия: "Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это".

Фото: pexels.com

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