ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Великобритании на дорогу сдуло ребенка

Оранжевый уровень опасности объявлен во Франции

Европа во власти шторма “Сиара”: оранжевый уровень опасности объявлен в 42 департаментах на севере Франции. Из портового городка Сант-Венолле приходят кадры, на которых улицы залиты морской пеной.

В Великобритании тем временем на видео попала девочка, которую буквально унесло порывом ветра на проезжую часть дороги. В королевстве сегодня продолжаются ливни. Они стали причиной многочисленных наводнений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все