Европа обновляет рекорды! Правда, пока только в росте цен. Так, годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 9 % против семи месяцев ранее. Таким образом достигла максимума за последние 40 лет. По сообщениям местного телеканалала Sky News, 27 % британцев стали меньше есть, а 65 % респондентов в целях экономии выключают отопление. Из-за заоблачных цен на электроэнергию британцы вынуждены греться и мыться в ресторанах быстрого питания, - заявил председатель попечительского совета Фонда топливного банка. Он сообщил, что родители водят своих детей в развлекательные центры не для игр, а чтобы там их помыть в душе. В целях экономии люди сидят в темноте и разогревают еду на свечах.