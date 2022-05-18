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В Великобритании наблюдается рекордная инфляция, а в Германии - пик оптовых цен
Европа обновляет рекорды! Правда, пока только в росте цен. Так, годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 9 % против семи месяцев ранее. Таким образом достигла максимума за последние 40 лет. По сообщениям местного телеканалала Sky News, 27 % британцев стали меньше есть, а 65 % респондентов в целях экономии выключают отопление. Из-за заоблачных цен на электроэнергию британцы вынуждены греться и мыться в ресторанах быстрого питания, - заявил председатель попечительского совета Фонда топливного банка. Он сообщил, что родители водят своих детей в развлекательные центры не для игр, а чтобы там их помыть в душе. В целях экономии люди сидят в темноте и разогревают еду на свечах.
Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов в McDonald's, а потом сидят и греются. Затем они моются и чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi.
Пик оптовых цен в Германии
Обостряется энергетический и продовольственный кризис в Германии. Оптовые цены в стране достигли очередного пика. В апреле цены подскочили в среднем на 23, 8 % - это рекордный рост за всю историю статистических наблюдений с 1962 года.
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