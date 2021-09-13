В Великобритании не будут вводить паспорта вакцинации

Власти Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава страны. Документы должны были служить пропуском в ночные клубы и на массовые мероприятия. Однако владельцы пабов и некоторые депутаты раскритиковали предложение, указав на признаки дискриминации. В Великобритании привито уже 80 процентов населения. Скоро в Соединенном Королевстве будет начата программа по ревакцинации.