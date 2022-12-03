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В Великобритании обнаружили останки древнейшей ящерицы на Земле
Ученые нашли в запасниках Музея естественной истории Лондона неизвестные фрагменты древней ящерицы. Останкам скелета около 202 млн лет. Эта находка является примером существования этой группы пресмыкающихся. Об этомсообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Бристольского университета.
По информации университета, открытие этой окаменелости стало очень важным событием для палеонтологии, так как оно "отодвигает" время появления первых настоящих ящериц почти на 30 млн лет назад, с середины Юрского периода в конец триасовой эры. В то время экосистемы Земли радикально перестраивались, что вызвало образование много ныне существующих групп растений и животных.
Первые лепидозавры, крупная группа рептилий, к которой относятся современные ящерицы, хамелеоны и вараны, появилась на Земле в середине Юрского периода, около 180-170 млн лет назад.
Ученые давно исследуют этот вопрос, когда разделились предки лепидозавров и динозавров, а также то, почему последние стали главнее на планете, тогда как первые достигали значительно меньших размеров в мезозойскую эру
Фото: Музей естественной истории Великобритании
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