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В Великобритании объявили новый состав правительства

В Великобритании объявили новый состав правительства

Бывший министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Териз Коффи назначена главой Минздрава и заместителем премьер-министра Лиз Трасс. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой Форин оффиса в кабинете Трасс.

Экс-министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг назначен министром финансов.

Суэлла Браверман, ранее занимавшая должность генерального прокурора Англии и Уэльса, стала главой МВД.

Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны.

Фото: БелТА

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