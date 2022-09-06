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В Великобритании объявили новый состав правительства
Бывший министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Териз Коффи назначена главой Минздрава и заместителем премьер-министра Лиз Трасс. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой Форин оффиса в кабинете Трасс.
Экс-министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг назначен министром финансов.
Суэлла Браверман, ранее занимавшая должность генерального прокурора Англии и Уэльса, стала главой МВД.
Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны.
Фото: БелТА
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