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В Великобритании одобрили открытие новой угольной шахты

Когда в стране кризис, становится не до экологии. Британские власти впервые за 30 лет одобрили открытие новой угольной шахты, сообщает Би-би-си. Построят ее в графстве Камбрия. Открытие обосновывают необходимостью создания новых рабочих мест и снижением зависимости от импорта угля. В британской корпорации отмечают, что решение может вызвать недовольство ряда членов правящей Консервативной партии, оппозиции и экоактивистов.

Видимо, политики Британии забыли свою историю. 70 лет назад Лондон накрыл Великий смог - произошло сильнейшее загрязнение атмосферы. Смог держался около пяти суток и, по оценкам специалистов, прямо и косвенно привел к смерти около 12 тысяч местных жителей. Всего же пострадали около 200 тысяч человек. Великий смог считается одним из событий, положивших начало возникновению мирового экологического движения.

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