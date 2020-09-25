В Великобритании ограничили работу пабов

В Соединенном Королевстве приход второй волны COVID оказался даже более зримым, чем во Франции. Здесь ввели запрет на работу пабов после 10 вечера, потому у столиков на улицах (как только стемнеет) начинают прохаживаться полицейские. Они дают понять посетителям, что готовы без жалости штрафовать любого за малейшее нарушение.