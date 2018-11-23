В Великобритании освободили щенка, арестованного за укус полицейского

В Великобритании освободили щенка, арестованного на 9 месяцев за укус полицейского. Правоохранители сдались под напором защитников животных, которые ответили шквалом возмущения на решение властей поместить собаку в клетку. Петицию в защиту Бангла подписали тысячи жителей. Инцидент мог бы обернуться для хозяев питомца неприятными последствиями: полиция собиралась возбудить против них дело согласно закону об опасных собаках. Напомним, на прошлой неделе Бангл потерялся и спрятался под грузовиком, где его заметил страж порядка. Он попытался вытащить четвероногого, но тот его дважды укусил.