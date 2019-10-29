В Великобритании палата общин отклонила предложение Джонсона о выборах

Палата общин Великобритании не поддержала предложение Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря. Это случилось через несколько часов после того, как в ЕС согласились отложить Брексит в надежде на то, что голосование состоится. Правда, решение парламента не окончательное. Сегодня правительство вынесет на голосование новое предложение о досрочных выборах. Оно пройдет по другой процедуре, требующей лишь простого большинства. Джонсон предполагает, что на досрочных выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в парламенте, что позволит ему вывести Соединенное Королевство из патовой ситуации из-за Брексита.