В Великобритании пассажир заменил пилота на рейсе в Испанию

Житель Соединенного Королевства заменил пилота на рейсе, на борту которого отправлялся на отдых в Испанию. По прибытии в аэропорт Майкл Брэдли и его семья узнали, что летчик авиакомпании EasyJet не явился на работу. Пассажиры уже приготовились к долгому ожиданию.



Но Брэдли позвонил на горячую линию авиаперевозчика и сообщил, что сам является пилотом компании EasyJet и готов управлять лайнером. После проверки всех необходимых документов мужчину допустили к полету, и многочисленным путешественникам не пришлось терять драгоценные часы отпуска. В EasyJet случай назвали исключительным и поблагодарили Брэдли за помощь.