В Великобритании планируют запретить продажу машин на бензине

Напомним, ранее планировалось, что переход страны к чистой энергетике начнется с 2040 года, теперь же его планируют осуществить уже с 2030. Эксперты считают, запрет на продажу бензиновых авто ускорит увеличение числа электромобилей на дорогах Соединенного Королевства. Кроме того, на сентябрь было запланировано объявление новой дорожной карты по отказу от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях. Теперь же это событие перенесено на конец года, так как силы правительства в данный момент направлены на борьбу с растущим числом зарегистрированных случаев коронавируса.