В Великобритании почти 50 000 человек остались без света после сноса старых башен электростанции

Взрывной волной, судя по всему, задело электрические кабели. Пострадали несколько человек из толпы наблюдавших. Башни бывшей ТЭС недалеко от города Дидкот были снесены зарядами. К слову, станция была закрыта 6 лет назад из-за новых правил ЕС по сокращению выбросов.