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В Великобритании покупателям предлагают многоразовую туалетную бумагу

В Великобритании придумали, как снизить расходы на жизнь - покупателям предлагается многоразовая туалетная бумага. Поскольку обычная уже подорожала на треть, супермаркеты нашли альтернативу - это средство гигиены полагается мыть и использовать снова. Правда, британцы полки с новинкой обходят стороной - к такому в самом деле трудно привыкнуть.

Фото:pixabay.com

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