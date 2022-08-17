В Великобритании покупателям предлагают многоразовую туалетную бумагу

В Великобритании придумали, как снизить расходы на жизнь - покупателям предлагается многоразовая туалетная бумага. Поскольку обычная уже подорожала на треть, супермаркеты нашли альтернативу - это средство гигиены полагается мыть и использовать снова. Правда, британцы полки с новинкой обходят стороной - к такому в самом деле трудно привыкнуть.