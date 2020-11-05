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В Великобритании после полуночи полиции пришлось выгонять людей из баров

В локдаун с сегодняшнего дня окунулась Великобритания. Ограничен выходиз дома, закрылись крупные магазины, развлекательные и общественные места.Поэтому накануне в кафе и барах Лондона был аншлаг. Британцы так разошлись, чтов дело пришлось вмешаться полиции. В полночь уже начал действовать карантин, апабы продолжали оставаться переполненными. Правоохранителям пришлось применитьсилу к посетителям заведений

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