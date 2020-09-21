В Великобритании повышают размер штрафов за нарушение карантина

В Великобритании установлены огромные штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции. 10 тысяч фунтов-стерлингов. Самоизоляция в стране является обязательной для контактов первого уровня и для тех, у кого положительный тест. Суровые штрафы установлены в связи с резким ростом числа инфицированных. Ежедневно регистрируется 4 с половиной тысячи случаев. Эксперты предсказывают, что и эта цифра может увеличиться в 2 раза.