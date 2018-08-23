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В Великобритании пожар на нефтеперерабатывающем заводе

ЧП произошло на предприятии компании Essar Oil UK, оно находится в графстве Чешир. Завод производит около 16 % всего моторного топлива в Соединенном Королевстве. Сотни работников были эвакуированы. Информации о жертвах не поступало.

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