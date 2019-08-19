В Великобритании предлагают увеличить пенсионный возраст: к 2028 году до 70 лет, а к 2035 до 75. Специалисты Независимого исследовательского центра говорят, что это будет способствовать росту экономики страны, улучшению здоровья и благополучия пожилых работников. Сейчас пенсионный возраст там составляет 65 лет для женщин и мужчин, но его повышение уже запланировано до 68 к 2035 году.