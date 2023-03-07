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В Великобритании признали острую необходимость замены военной техники
В Великобритании заявили об острой необходимости замены военной техники на фоне украинского конфликта. Глава британского оборонного ведомства отметил: техника, которая находится в распоряжении британской армии, устарела еще 15 лет назад. Уоллес добавил, что конфликт в Украине также требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.
Белый дом: поставки истребителей F-16 Киеву не рассматриваются
США в свою очередь заявили об отсутствии изменений в позиции по поставкам F-16 Киеву. Возможность передачи истребителей в настоящее время Вашингтон не рассматривает - сообщили в Белом доме.
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