В Великобритании признали острую необходимость замены военной техники

В Великобритании заявили об острой необходимости замены военной техники на фоне украинского конфликта. Глава британского оборонного ведомства отметил: техника, которая находится в распоряжении британской армии, устарела еще 15 лет назад. Уоллес добавил, что конфликт в Украине также требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.