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В Великобритании признали острую необходимость замены военной техники

В Великобритании заявили об острой необходимости замены военной техники на фоне украинского конфликта. Глава британского оборонного ведомства отметил: техника, которая находится в распоряжении британской армии, устарела еще 15 лет назад. Уоллес добавил, что конфликт в Украине также требует ускорения реализации проектов по модернизации британской армии.

Белый дом: поставки истребителей F-16 Киеву не рассматриваются

США в свою очередь заявили об отсутствии изменений в позиции по поставкам F-16 Киеву. Возможность передачи истребителей в настоящее время Вашингтон не рассматривает - сообщили в Белом доме.

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