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В Великобритании продукты питания за год подорожали на 5,2 %
Рекордную инфляцию наблюдают в Великобритании. За год продукты питания в среднем подорожали на 5,2 %. Это почти десятилетний рекорд. Причина такого роста все та же - последствия полуторагодового локдауна, увеличение стоимости топлива и проблемы с поставками. Больше всего подорожало подсолнечное масло, кофе и чай, молоко, сыр и яйца. Все больше людей выбирают более дешевый сегмент продуктов питания. Эксперты опасаются, что в долгосрочной перспективе это приведет к снижению числа людей, считающих себя средним классом.
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