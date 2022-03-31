В Великобритании продукты питания за год подорожали на 5,2 %

Рекордную инфляцию наблюдают в Великобритании. За год продукты питания в среднем подорожали на 5,2 %. Это почти десятилетний рекорд. Причина такого роста все та же - последствия полуторагодового локдауна, увеличение стоимости топлива и проблемы с поставками. Больше всего подорожало подсолнечное масло, кофе и чай, молоко, сыр и яйца. Все больше людей выбирают более дешевый сегмент продуктов питания. Эксперты опасаются, что в долгосрочной перспективе это приведет к снижению числа людей, считающих себя средним классом.