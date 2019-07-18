В Великобритании проходит ежегодный подсчет королевских лебедей

Традиции уже 800 лет. В XII веке мясо этих птиц считалось изысканным деликатесом. Именно тогда английские монархи и объявили, что лебеди в местных водоемах принадлежат только им. Это решение закрепили в специальной королевской хартии, которая действует до сих пор. Сегодня перепись проводят только в целях защиты птиц. Популяция сокращается. В низовье Темзы гнездиться лебедям мешает большое количество лодок в гаванях.