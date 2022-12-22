В Великобритании проходят массовые забастовки. Чего требуют протестующие?

Министр здравоохранения Великобритании призвал население звонить в неотложку только при явной угрозе жизни, поскольку оперативно реагировать на вызовы населения сейчас некому. Медсестры и работники скорой бастуют, требуя увеличения зарплат на фоне роста стоимости жизни в стране. На замену протестующим направлены около 600 водителей и 150 человек технического персонала из Минобороны, однако этого недостаточно. Еще около 600 военнослужащих заменят пограничников, которые также объявили стачку. Кроме них в Великобритании сейчас протестуют сотрудники почтовых служб, транспорта и представители других профессий.

Все они требуют пересмотра условий труда, особенно зарплаты, которая не успевает за инфляцией.