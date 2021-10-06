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В Великобритании приклеивающих себя к асфальту протестующих могут приговорить к 6 месяцам тюрьмы

Правительство Великобритании ужесточает наказания для демонстрантов, которые перекрывают дороги. За последнюю неделю климатические активисты более десяти раз ограничивали движение на кольцевой Лондона и шоссе на выезде из Дувра (это самый загруженный паромный порт Европы).Водители проводили в пробках по несколько часов. Отныне протестующих, которые приклеивают себя к асфальту, могут приговорить к тюремному заключению сроком на 6 месяцев и штрафу в неограниченном размере.

Британский премьер Борис Джонсон отметил, что он "рад решению полиции о расширении полномочий против протестующих, чтобы изолировать тех в теплой тюрьме, где им и место". Вот такая демократия и свобода.

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