3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Великобритании приклеивающих себя к асфальту протестующих могут приговорить к 6 месяцам тюрьмы
Правительство Великобритании ужесточает наказания для демонстрантов, которые перекрывают дороги. За последнюю неделю климатические активисты более десяти раз ограничивали движение на кольцевой Лондона и шоссе на выезде из Дувра (это самый загруженный паромный порт Европы).Водители проводили в пробках по несколько часов. Отныне протестующих, которые приклеивают себя к асфальту, могут приговорить к тюремному заключению сроком на 6 месяцев и штрафу в неограниченном размере.
Британский премьер Борис Джонсон отметил, что он "рад решению полиции о расширении полномочий против протестующих, чтобы изолировать тех в теплой тюрьме, где им и место". Вот такая демократия и свобода.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов