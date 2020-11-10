В Великобритании рост безработицы

В третьем квартале ее уровень вырос почти до 5 %. Это самый высокийпоказатель за последние годы. Данные предоставила статистическая служба страны.Незанятыми официально числятся более 1600 000 граждан. Всего с началапандемии количество сотрудников в компаниях сократилось на 782 тысячи. Всемувиной ограничительные меры. Локдаун вынудил многие предприятия уволитьработников, а некоторые магазины и заведения общепита закрылись.