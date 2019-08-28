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В Великобритании с новой силой разгораются споры о выходе страны из Евросоюза
В Великобритании за два месяца до дня икс с новой силой разгораются споры о выходе страны из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает: переносить дату в очередной раз нельзя, страна должна покинуть ЕС 31 октября в любом случае. Джонсон провел переговоры по телефону с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и заявил, что заключение соглашения об условиях "Брексита" невозможно без изменения пункта по ирландской границе (так называемый пункт о бэкстопе, согласно которому Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС). Свой план по выходу из Евросоюза готовит британская оппозиция. Лидеры партий встретились в Лондоне и договорились не допустить "Брексита" без сделки.
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