В Великобритании сегодня отмечают день рождения королевы

В этот праздник на зданиях вывешиваются государственные флаги, улицы украшаются цветами. День рождения королевы считается официальным выходным во всей стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету Вторую с национальным праздником. Глава государства пожелал британскому монарху доброго здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а народу Соединенного Королевства мирного неба и солидарности.