В Великобритании сегодня выберут новый парламент

По последним данным опросов, Консервативная партия лидирует. Впрочем, разрыв между тори и лейбористами за последние недели сократился, и, возможно, консерваторы не получат большинства, как и после выборов 2017 года. Тогда в стране вновь возникнет так называемый подвешенный парламент. Напомним, что вторые за последние два года внеочередные выборы стали вынужденной мерой и единственным выходом из противоречий по Брекситу на британской политической сцене.