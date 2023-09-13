3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Великобритании сокращают обучение солдат ВСУ из-за жалоб местных жителей
Великобритания сокращает программу военной подготовки украинцев из-за жалоб местных жителей. Речь идет о базе Лидд в Кенте, где проходят обучение солдаты ВСУ.
Люди, живущие рядом с полигоном, рассказали журналистам газеты The Times, что тренировки слишком громкие и шумные. Уставшие от грохота взрывов и звуков орудий жители направили жалобу в Министерство обороны. В итоге ведомство приняло решение сократить программу обучения в лагере на 30 %.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей