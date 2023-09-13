В Великобритании сокращают обучение солдат ВСУ из-за жалоб местных жителей

Люди, живущие рядом с полигоном, рассказали журналистам газеты The Times, что тренировки слишком громкие и шумные. Уставшие от грохота взрывов и звуков орудий жители направили жалобу в Министерство обороны. В итоге ведомство приняло решение сократить программу обучения в лагере на 30 %.