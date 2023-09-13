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В Великобритании сокращают обучение солдат ВСУ из-за жалоб местных жителей

Великобритания сокращает программу военной подготовки украинцев из-за жалоб местных жителей. Речь идет о базе Лидд в Кенте, где проходят обучение солдаты ВСУ.

Люди, живущие рядом с полигоном, рассказали журналистам газеты The Times, что тренировки слишком громкие и шумные. Уставшие от грохота взрывов и звуков орудий жители направили жалобу в Министерство обороны. В итоге ведомство приняло решение сократить программу обучения в лагере на 30 %.

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