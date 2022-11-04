В Великобритании создали план на случай отключения электричества на неделю. В момент остановки электроснабжения власти будут снабжать водой и продовольствием детей и пожилых людей, а также социальных работников и специальные службы.



Будут работать только два аналоговых канала радио. По всей стране сейчас проводятся стресс-тесты этого плана, включая специальные учения в госорганах.



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