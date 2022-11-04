ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Великобритании создали план на случай отключения электричества на неделю

В Великобритании создали план на случай отключения электричества на неделю. В момент остановки электроснабжения власти будут снабжать водой и продовольствием детей и пожилых людей, а также социальных работников и специальные службы.

Будут работать только два аналоговых канала радио. По всей стране сейчас проводятся стресс-тесты этого плана, включая специальные учения в госорганах.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все