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В Великобритании создали правительственное информационное подразделение для борьбы с "российской дезинформацией"
Западные СМИ продолжают накалять обстановку и разжигать ненависть. Великобритания попыталась навязать свою позицию по Украине, скупая рекламу во "ВКонтакте" и размещая антироссийские ролики. Об этом пишет местное издание "Телеграф". В СМИ отмечают, что в королевстве по поручению главы МИД даже создали правительственное информационное подразделение. Его цель - бороться с якобы "российской дезинформацией". Отмечается, что британские власти изначально выкладывали ролики в правительственных аккаунтах в Twitter, Facebook и Instagram. Напомним, в конце февраля некоторые соцсети буквально завалили россиян рекламой с осуждением военной спецоперации в Украине и призывами выходить на улицу.
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