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В Великобритании стартует избирательная кампания на пост премьер-министра

Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС до 31 октября в случае, если он займет пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра. При этом Брексит без сделки вариант крайний и не предпочтительный. Об этом Джонсон заявил во время выступления со своей программной речью в Лондоне. Сегодня там стартует его избирательная кампания. Конкурентов у него, к слову, предостаточно. В официальном списке претендентов, помимо бывшего главы Форинофиса, 9 человек.

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