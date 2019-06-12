В Великобритании стартует избирательная кампания на пост премьер-министра

Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС до 31 октября в случае, если он займет пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра. При этом Брексит без сделки вариант крайний и не предпочтительный. Об этом Джонсон заявил во время выступления со своей программной речью в Лондоне. Сегодня там стартует его избирательная кампания. Конкурентов у него, к слову, предостаточно. В официальном списке претендентов, помимо бывшего главы Форинофиса, 9 человек.