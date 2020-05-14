В Великобритании тестируют доставку медикаментов в больницы беспилотниками

Время маршрута может сократиться в разы. На дронах установлены два бензиновых двигателя, которые помогают ему перевозить 100 килограммов груза на расстояние до тысячи километров за один рейс. Первый вылет состоялся c южного побережья Англии. Дрон приземлился десять минут спустя на аэродроме на острове Уайт, где его груз был доставлен в местную больницу.



