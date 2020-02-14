В Великобритании уйдет с молотка одна из древнейших валентинок

В Великобритании сегодня уйдет с молотка одна из древнейших валентинок. Это письмо, в котором молодой человек признается в своих чувствах, было написано 14 февраля 1818 года. Последние 20 лет валентинка хранилась в частной коллекции в Лондоне. Кстати, она была адресована мисс Лиди Шейф, которая жила в британской столице. В 1819 году пара поженилась. У них было пятеро детей.