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В Великобритании выросло число детей, живущих за чертой бедности
В Великобритании выросло число детей за чертой бедности - об этом свидетельствует отчет организации "Батл Юкей". В исследовании участвовали сотрудники соцсферы, которые работают с 200 тысячами несовершеннолетних. Выяснилось, что 60 процентов их подопечных живут за чертой бедности (а это около 120 тысяч детей). Это на 15 процентов выше по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021-м этот показатель составлял лишь 36 процентов. В этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57 процентов экономят на еде, а 63 процента обходятся без основной мебели и бытовой техники! По словам генерального директора организации, результаты отчета демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни в Великобритании.
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