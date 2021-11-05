В Великобритании за 12 месяцев зарегистрировали более 61 тысячи фактов надругательств

Ужасающая статистика сексуальных преступлений из Великобритании. Количество изнасилований в Англии и Уэльсе достигло исторического максимума. Там всего за 12 месяцев с июня 2020 года зарегистрировали более 61 тысячи фактов надругательств. За этот же период число домогательств и других подобных преступлений выросло на 8 %. Ранее на фоне одного из подобных инцидентов в Лондоне вспыхнули протесты. Полицейский изнасиловал девушку, после чего убил, сжег тело и выбросил останки в пруд. Преступник получил пожизненный срок без права выйти досрочно.