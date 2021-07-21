В Великобритании задержаны семеро организаторов перевозок мигрантов

В Великобритании задержали семерых предполагаемых участников сети, незаконно перевозящей мигрантов из Европы. Этот черный бизнес широко процветает в странах ЕС - как на западе, так и в восточной части. Группировка использовала грузовики и арендованные фургоны для перевозки людей из северной Франции. Утверждается, что у банды были контакты во Франции, Германии, Нидерландах и Польше. В некоторых случаях "за услуги"мигранты могли платить преступникам от 20 до 25 тысяч фунтов стерлингов. С начала года в Великобританию доставлено почти 8 с половиной тысяч нелегалов.