В Великобритании погода ставит новые температурные рекорды. Там зафиксировали самый высокий показатель за время официальных наблюдений - почти плюс 39 градусов.



Из-за аномальной жары погодные максимумы на прошлой неделе наблюдали во многих европейских странах. В Нидерландах и Бельгии столбик термометра поднялся на почти 40,5 градуса, во Франции и Германии - выше 42-х.