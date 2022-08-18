В Великобритании закроются 80 % железнодорожных линий - транспортники возобновили забастовки

В Британии очередные забастовки транспортников. Более 50 тысяч работников железнодорожной отрасли, также наземного транспорта, лондонского метро и 14 железнодорожных компаний-операторов выступают против рекордной инфляции при низких зарплатах. Из-за санкционной политики Запада нарушены логистические цепочки, что привело к росту цен на топливо и продукты питания. Во время протестов в Великобритании закроются 80 % железнодорожных линий.