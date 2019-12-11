В Великобритании завершается предвыборная кампания

Уже завтра жители Королевства выберут курс политического движения страны на ближайшие годы, проголосовав на досрочных парламентских выборах. Премьер-министр страны Борис Джонсон называет это выбором между консервативным единым правительством, которое выведет страну из ЕС или проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов. По последним данным опросов, консерваторы получат до 45 % голосов избирателей. С таким результатом партия может рассчитывать на 339 мест в парламенте, а это незначительное большинство.



