Разве кто-то спрашивал мнения людей - ведь это потеря рабочих мест. Нет, решения не для людей точно. И это становится традицией, можно сказать, королевской. Не к лицу господам с придворными диалог вести. Это норма для Великобритании, где как раз завершилась политическая чехарда.

Премьером стал антикризисный брамин-йог, политик-камикадзе, налоговый резидент многих стран, каждой из которых он умудряется недоплачивать - в общем, просим любить и жаловать - Риши Сунак, джентльмен приятный во всех отношениях и кудесник политической интриги!



Он официально вступил в должность, получив мандат на формирование правительства от Карла III. Такое чудо-назначение не могло не произвести эффект взрыва в СМИ. "Смерть демократии". Так шотландская газета Daily Record охарактеризовала новость, о том что Сунак стал премьером, не получив ни одного голоса. И предлагает единственный выход из ситуации: досрочные выборы. От таких заголовков кто-то тихонько засмеялся в королевских покоях.



В Германии пошли еще дальше и назвали Британию банановой республикой. Немецкий Spiegel для этого даже выделил целую обложку. На ней Биг-Бен, стилизованный под банан. Эдакий "Банановый остров". Авторы отмечают, что британцы выставляют себя на посмешище в Европе. В королевских и не очень обычаях разбирался Олег Романов.



Йоканаан Марусидзе, выступления которого в провинциальных клубах проходили с неизменным аншлагом, тоже был брамином и йогом: в его чемоданчике, который он нежно любил, хранилась охапка разнообразного тряпья и афиши - они спасали Марусидзе в особенно трудные минуты жизни.



У антикризисного брамина-йога из Лондона тоже есть свой чемоданчик, которым он очень гордится, ведь в "ред-боксе" британского премьера содержатся важнейшие секреты Соединенного Королевства и даже ночью хранить его должно у ложа. Для премьера - это что-то вроде скипетра и державы: символ безраздельной власти, ограниченной только волей монарха и ничьей больше - на сей раз за главу правительства не голосовали ни граждане, ни даже соратники по партии - он просто занял пост лидера Консервативной партии в силу отсутствия других претендентов. За это Сунака обидно дразнят политические противники.



Правительство позволяет богатым жить здесь, а налоги платить за границей. Да что я рассказываю премьер-министру, как это работает!? Ему бы самому следовало держать деньги там, где он выступает в защиту простых британцев! Кир Стармер, лидер парламентской оппозиции



Господин спикер, я был честен! Мы намерены принять ряд трудных решений, чтобы обеспечить экономическую стабильность и доверие населения. Я рад, что партия достопочтенного джентльмена, который только что выступал, наконец, поняла - за все придется платить! Для них это явно непривычная мысль! Риши Сунак, премьер-министр Великобритании



Даже его соратники знают, что премьер отнюдь не на стороне трудящихся! В тот единственный раз, когда он честно баллотировался, его разгромила бывший премьер-министр, которая сама проиграла, как мы знаем, салату-латуку. Проигрывая даже таким соперникам, не желает ли господин премьер объявить всеобщие выборы и честно завоевать свой пост!? Кир Стармер, лидер парламентской оппозиции



Лидер оппозиции имел в виду историю с головкой салата-латука: в день назначения Лиз Трасс премьером газетчики купили кочан и порешили выяснит, сгниет ли он раньше, чем Лиз покинет свой пост? Латук победил Трасс, а Трасс на партвыборах победила Сунака - так кто же из них более достоин быть главой кабинета, интересуется Стармер? Но тут лейборист посягает на святая святых британской политики: в переломный миг истории англичанам часто не до демократических ритуалов.



Говорят, обществу не нравится премьер-министр, который не провел партию через выборы и не завоевал свой пост в ожесточенной борьбе. Но это обычное для Британии дело! Гордон Браун так сменил Тони Блэра на посту премьера, в 50-е, в разгар Суэцкого кризиса, Макмиллан так сменил Энтони Идена. Да что там: в годы Второй мировой Черчилль так же точно заменил собой Чемберлена! Тони Трэверс, профессор Лондонской школы экономики



Сунак занял свой пост в результате затейливой политической интриги - хитрой настолько, что все до сих пор гадают: а кто ее сочинил? Многие считают, что правительственный кризис затеял Борис Джонсон: когда его отставка сделалась неизбежной, он будто бы нарочно подсадил в премьерское кресло Лиз Трасс - долго ей там не усидеть, думал Борис, и она мне же его и уступит! Есть еще более смелые конспирологи, они считают, что именно Сунак стоял за аппаратным бунтом против Джонсона, именно оно помог победить Лиз Трасс, которую потом сковырнул и в итоге въехал на Даунинг-стрит безо всяких там демократических благоглупостей, вроде выборов, рейтингов и тому подобного. Надо сказать, что даже у "кузенов из-за лужи", как островитяне называют американцев, такая лихость вызвала некоторую оторопь.



Когда люди у нас недовольны разделением властей на американский манер, они говорят: "Парламентская система лучше! Вот бы нам такую!". Но Британия - прекрасный пример: парламентская система имеет много недостатков - она не спасает от политического хаоса, в рамках оной передача власти не всегда бывает демократической! Грег Вавро, профессор политологии Колумбийского университета



Новый премьер - самый богатый глава правительства в британской истории. Он классическое "ласковое теля" - уже будучи британским политиком, располагал грин-картой - документом американского резидента. Он до самого последнего момента зарабатывал политический и финансовый капитал в Лондоне и Вашингтоне, при этом налоги старался не платить нигде. Формально, Сунак - выходец из пенджабской касты кхатри, а женат на брахманке, а это, по индийским меркам, сливки сливок. Но фактически новый премьер – британец в квадрате, для Сунака родной язык даже не английский, а его аристократический диалект "пош". Ну, а раз так, формула премьерской крови мало кого интересует:



Он индус, но эта тема во внутриполитическом дискурсе отсутствует. Не запретна - она просто утратила значение. Все помнят, что в недолговечном правительстве Лиз Трасс все главные посты занимали либо цветные, либо женщины. И как это Трасс помогло? А нам? Тони Трэверс, профессор Лондонской школы экономики



Но это эмоции, главное, что в стране сумели укротить бурю политического кризиса. С большой долей вероятности, Сунак станет премьером-камикадзе, которому поручено вывести страну из мертвой петли до парламентских выборов 2024-го. Британия сейчас, мягко говоря, в очень плохой форме: вот ее называют "банановым королевством" немцы из журнала "Шпигель", а вот американцы из "Атлантик" спрашивают - "Как Англия стала беднейшим государством Европы?". Да что иностранцы - вот вполне патриотичная "Гардиан" рассказывает страшилки - треть населения ест просроченные продукты, 18 % не включают из экономии холодильники. Половина зимой будет выбирать - "хит ор ит" - "есть или топить"? Может, это журналистская паника, конечно, и в "Гардиан" просто не ожидали такого быстрого обрушения страны из эпохи всеобщего благоденствия в эру честной бедности. Однако маленький человек с лондонских улиц без восторга встречает мистера Твистера, брамина и йога.



Я не уверена, что когда ваше состояние составляет 730 миллионов фунтов стерлингов, вы можете понять людей с доходом в 20 тысяч. Он живет в своем мирке. Он себя проявил канцлером, урезав нам возможности кредитования. Он в принципе не может сделать ничего, чтобы помочь людям победнее.



Я не думаю, что он ходил когда-нибудь по магазинам с тележкой, он никогда не считал, сколько пенни осталось до зарплаты. Богатый будет заботиться о бедном - я не знаю шутки смешнее!



Вы пытаетесь решить проблему бюджетного дефицита, а ваша жена, хотя и живет с вами под одной крышей, не платит в казну налоги. Это люди, которые знают: что бы он ни сделал, ему все сойдет с рук!

