В Великобритания выпускают преступников и заполняют тюрьмы интернет-бунтарями

В Соединенном Королевстве вирусную популярность обрели кадры недавнего ареста активистов организации "Джаст Стоп Оил". Особую актуальность эта история обрела после начала правительственной кампании задержаний и посадок за решетку за лайки в соцсетях. Оказывается, технологию превентивных арестов полиция отрабатывала не на противниках миграции, а чуть ранее - на "зеленых" активистах.

В Лондоне, а также десятке других городов страны их задерживали за так называемые преступные намерения: активисты в своих офисах обсуждали план действий на будущее, но арестовали их еще до того, как свои намерения они начали реализовывать.