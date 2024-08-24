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В Великобритания выпускают преступников и заполняют тюрьмы интернет-бунтарями
В Соединенном Королевстве вирусную популярность обрели кадры недавнего ареста активистов организации "Джаст Стоп Оил". Особую актуальность эта история обрела после начала правительственной кампании задержаний и посадок за решетку за лайки в соцсетях. Оказывается, технологию превентивных арестов полиция отрабатывала не на противниках миграции, а чуть ранее - на "зеленых" активистах.
В Лондоне, а также десятке других городов страны их задерживали за так называемые преступные намерения: активисты в своих офисах обсуждали план действий на будущее, но арестовали их еще до того, как свои намерения они начали реализовывать.
Теперь такая тактика властей обрела еще больший размах и невиданную суровость: за одобрение антимигрантских протестов назначают тюремные сроки до трех лет. Из-за дефицита мест на нарах объявлена амнистия: 2 тыс. преступников, включая самых опасных, выпускают на волю, чтобы свободные места в тюрьмах заполнить интернет-бунтарями. А "зеленым", похоже, вообще придется сидеть за слова, произнесенные в узком кругу единомышленников.
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