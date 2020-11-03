В Вене развернули масштабную спецоперацию с участием антитеррористической группы

Число погибших в результате стрельбы в столице Австрии увеличилось до трех. Пострадавших 18, семеро в тяжелом состоянии. Один из нападавших ликвидирован. Остальных разыскивает полиция. Соболезнования родным и близким погибших, федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, Минск решительно осуждает любые проявления терроризма и нетерпимости и призвал международное сообщество срочно сделать солидарные шаги по деэскалации напряжения и укрепления межконфессионального мира и согласия. МИД Беларуси выясняет, пострадали ли граждане нашей страны в результате нападений в Вене.

Напомним, неизвестные в масках накануне вечером совершили 6 атак на прохожих в центре Вены. Власти назвали произошедшее терактом. По всей стране усилены меры безопасности, а также охрана границ с соседними государствами. В Вене объявлен план "Перехват". Подробности - у Ксении Пекарской.

Накануне вечером на улицах Вены было достаточно многолюдно. Дело в том, что с сегодняшнего дня в стране начинает действовать жесткий локдаун, так что австрийцы наслаждались последними свободными часами перед карантином. Поздним вечером в самом центре города появились вооруженные неизвестные в балаклавах. Далее события развивались стремительно. Первые выстрелы прозвучали у здания центральной синагоги. И почти сразу еще в пяти местах в самом центре австрийской столицы. В том числе на главной городской площади.







Рядом с местами стрельбы, в ресторанах и кафе находились множество посетителей. По словам одного из очевидцев, нападавшие открыли огонь по летним террасам. Люди укрылись в кафе, легли на пол и выключили свет.

В интернете появились жуткие кадры с камер видеонаблюдения, предположительно одного из мест преступления.

Почти тысяча людей во время стрельбы находились в здании Венской оперы. Там как раз заканчивался концерт. Несколько часов люди не могли покинуть здание. Музыканты начали играть снова, чтобы поддержать напуганных людей.







Власти страны назвали произошедшее терактом. В Вене развернули масштабную спецоперацию с участием антитеррористическая группы WEGA, 150 бойцов спецназа и десятков вооруженных полицейских.

Имя и другие подробности личности ликвидированного террориста пока не называют. Практически сразу после атак ответственность за теракт взяли на себя джихадисты. Они заявили, что произошедшее стало частью счета за борьбу Австрии с "Исламским государством". По всей стране усилены меры безопасности, жителей призывают ни в коем случае не покидать дома.