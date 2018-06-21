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В Вене сегодня начнется встреча стран ОПЕК

Они обсудят возможность пересмотра сделки о сокращении добычи нефти. Ряд участников опасается, что из-за действующего соглашения на рынке может возникнуть дефицит сырья. Сейчас добыча сокращена суммарно до двух миллионов баррелей в сутки. И эксперты опасаются, что это повысит цены на нефть до 100 долларов за баррель. Сейчас она на уровне около 75 для марки "Брент".

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