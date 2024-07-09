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В Венесуэле 28 июля пройдут выборы президента, большинство граждан поддерживает кандидатуру Мадуро

Чуть более двух недель осталось до президентских выборов в Венесуэле, которые пройдут 28 июля. Свежие опросы общественного мнения позволяют заключить, что интриги здесь и в помине нет.

Нынешний президент Николас Мадуро пользуется поддержкой 56 % граждан и, таким образом, одержит победу уже в первом туре. Его главный соперник - Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представитель объединенной оппозиции, соберет всего около 15 % голосов.

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