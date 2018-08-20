В Венесуэле началась деноминация национальной валюты

Сегодня в стране в денежный оборот вводится суверенный боливар. С новых купюр исчезнут сразу 5 нулей. В связи с этим в Венесуэле 20 августа объявлено выходным. Сейчас в регионе будут ходить 2 валюты - боливар и петро - собственная криптовалюта, запущенная в оборот 20 февраля и обеспеченная запасами нефти.